Regionali: dopo la conferma di Giani, l’analisi del voto. Pd primo partito nelle Signe, a Campi “vince” Fratelli d’Italia

PIANA FIORENTINA – Finite le elezioni, concluse le operazioni di spoglio delle schede, è tempo di numeri, di preferenze, ma anche di percentuali. Partiamo da Campi Bisenzio dove la coalizione guidata da Eugenio Giani ha ottenuto il 53,24% (il 51,88% invece a Eugenio Giani), seguito da Alessandro Tomasi con il 41,45% come candidato presidente e il 41,08% come coalizione. Infine Antonella Bundu (Toscana Rossa) che, stando ai voti campigiani, si sarebbe garantita l’accesso al Consiglio regionale rispettivamente con il 5,68% e il 6,67%. Fratelli d’Italia è risultata invece la prima forza politica con il 30,81% seguita dal Pd che si è fermato invece al 28,27%.

A Lastra a Signa netta affermazione della coalizione di centrosinistra che si è attestata al 56,04% di consensi mentre Eugenio Giani ha ottenuto il 55,04%. Più distanziato, rispetto a Campi Bisenzio, il centrodestra guidato da Alessandro Tomasi: 39,22% alla coalizione, mentre il candidato presidente ha ottenuto poco meno, il 39,02%. Infine Toscana Rossa, con più voti alla candidata presidente Antonella Bundu (5,58%) rispetto al voto di coalizione (4,75%). Partito Democratico al primo posto tra le forze politiche con il 34,90%, alle sue spalle Fratelli d’Italia che però si è fermata al al 26,19%.

Infine Signa, dove il centrosinistra di Eugenio Giani ha ottenuto il 50,86% mentre il rieletto presidente della Regione ha avuto il 50,02%. Capitolo centrodestra: la coalizione di Alessandro Tomasi ha avuto il 43,89% dei consensi, poco più su il candidato presidente (44,20%). Infine Antonella Bundu con il il 5,25% come coalizione e il 5,78% come candidata presidente. Anche a Signa il Pd è risultato il primo partito con il 30,55%, seguito da Fratelli d’Italia al 28,69%.