Regionali, Giani: “Colpito dal sostegno, a disposizione per il bis. Anche il partito è con me”

FIRENZE – “Sono rimasto molto colpito, ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze, facendo il punto in vista delle prossime elezioni regionali. “Mi fatto molto piacere vedere circoli del Pd autorevoli e partecipati, più della metà dei sindaci della Toscana e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale. Per questo, non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura. Naturalmente lo faccio nelle regole del partito e della coalizione. È un partito che mi chiede di manifestare la disponibilità, che io ho formalizzato, in modo che la direzione regionale osservi” quanto previsto “ai sensi degli articoli 24 dello Statuto nazionale e 31 di quello regionale”.

In base ai quali il presidente uscente, essendo al primo mandato, è ricandidato di diritto. Un eventuale altro metodo di selezione del candidato, concordato con la coalizione, dovrebbe essere sostenuto da almeno tre quinti dei componenti dell’assemblea regionale. Nel corso del suo intervento Giani ha voluto poi ringraziare il segretario regionale Emiliano Fossi, con cui si è incontrato anche oggi a Palazzo Strozzi Sacrati e il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Furfaro: “Ho visto le loro prese di posizione con interviste ispirate a un senso unitario e costruttivo”, all’insegna di un “fare per la Toscana”. Un fare per la Toscana che passa da quanto portato avanti in questi anni dal rafforzamento del sistema sanitario a quello del welfare, passando per la difesa di provvedimenti impugnati dal governo di fronte alla Corte Costituzionale, come il trattamento di fine vita medicalmente assistito e le numerose infrastrutture. Tutte opere che hanno bisogno di un’azione che vada nel continuazione dell’ottimo lavoro svolto. È quello che mi è stato rappresentato con tutti questi appelli e quindi ho dato la disponibilità per rinnovare il mio impegno nei prossimi anni”.

“La decisione del presidente Giani è una ottima scelta che speriamo ponga fine a una situazione francamente imbarazzante e incomprensibile. Siamo convinti che Eugenio meriti pieno sostegno alla sua ricandidatura per la qualità e la passione del suo lavoro”: queste invece le parole di Gianni Taccetti, presidente dell’associazione Punto d’incontro in merito alle elezioni regionali in Toscana.