Regionali, la direzione del Pd approva le candidature: Marta Logli sarà capolista a Prato. C’è anche l’ex sindaco Biffoni

PRATO – La direzione toscana del Partito Democratico ha approvato le liste per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. A guidare la pattuglia dei dem pratesi sarà Marta Logli, 25 anni, componente della direzione nazionale del Pd (nella foto). Con lei ci saranno Matteo Biffoni, sindaco di Prato dal 2014 al 2024, Marco Martini, consigliere regionale uscente, Sandra Bolognesi, responsabile scuola Pd Prato, Flora Leoni, già assessore alla sicurezza e alla mobilità di Prato, e Salvatore Bimonte, esponente regionale di Demos. “Con la direzione regionale di ieri si apre ufficialmente la nostra campagna elettorale, con una squadra forte e competitiva che unisce esperienza e rinnovamento, competenza e visione, – dice Marco Biagioni, segretario del Pd Prato – mai come adesso la nostra Prato ha bisogno di una comunità che si mobilita e che si unisce sulle questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone. Sarà una campagna improntata su sanità pubblica, legalità, lavoro sicuro e dignitoso, diritto all’abitare, scuola. Parleremo di crisi climatica, rischio idrogeologico, aree interne, ma anche di economia circolare, infrastrutture, sviluppo sostenibile per le aziende del nostro distretto. Sarà su questo che ci misureranno i cittadini ed è su questo che metteremo in campo tutte le nostre energie”.