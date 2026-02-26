Report Polizia municipale 2025: diminuiscono le multe, stabili gli incidenti stradali

SESTO FIORENTINO – Diminuiscono le multe nel 2025. Un calo sensibile del 17,9% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal report della Polizia locale di Sesto Fiorentino del 2025. Le sanzioni elevate per violazioni delle norme del Codice della Strada si fermano a 26.517 contro le oltre 32.000 del 2024. Il forte calo è dovuto alla riduzione delle infrazioni semaforiche e alla connessa diminuzione delle sanzioni per l’inottemperanza della comunicazione dei dati della patente. Anche nel 2025 sono cresciute le sanzioni mancata copertura assicurativa dei veicoli, arrivando al raddoppio rispetto al dato del 2023 anche in seguito a campagne di controlli mirati. Nessuna variazione, invece, nel numero degli incidenti stradali che restano più o meno uguali a quelli dell’anno precedente: il dato del 2025 coincide sostanzialmente con quello dell’anno precedente (326 sinistri rilevati contro 329). Diminuiscono i sinistri con feriti (-10%) e di conseguenza le persone coinvolte (-30%), mentre aumentano quelli con soli danni (+16%).

L’attività di controllo della Polizia Municipale su regolamenti e norme diverse dal codice della strada ha visto una riduzione delle violazioni accertate. Dei 63 illeciti accertati, 31 hanno riguardato il regolamento di Polizia Urbana. Tra le altre violazioni sono da segnalare 2 sanzioni comminate per mancanza del CIN ad attività di locazione turistica e 4 per abbandono di rifiuti; queste ultime, in particolare, fanno registrare una contrazione dovuta sia ad aggiornamenti normativi che hanno reso alcune condotto penalmente rilevanti sia alla deterrenza ottenuta anche attraverso il ricorso alle fototrappole nelle zone maggiormente esposte al fenomeno. La Centrale operativa ha ricevuto nel corso del 2024 5555 richieste di intervento, quasi la metà per problemi di circolazione stradale. Il front office ha gestito 4904 contatti allo sportello (+7%), 3671 contatti telefonici, 5602 contatti per email e 1226 contatti via Pec. Nella maggior parte dei casi la cittadinanza si rivolge allo sportello per questioni legate a verbali di contestazione e a contrassegni per persone con disabilità. Dopo l’incremento marcato degli anni scorsi, i dati del 2025 mostrano una diminuzione in molto categorie di attività. Restano costanti, in particolare, le notizie di reato, mentre diminuiscono del 19% le segnalazioni all’autorità giudiziaria. Le segnalazioni hanno riguardato in prevalenza reati legati al codice della strada (guida in stato di ebbrezza, fuga o omissione di soccorso, guida senza patente). Per quanto riguarda le attività di polizia amministrativa i dati sono rimasti sostanzialmente costanti. Da segnalare è l’aumento significativo dei casi di gestione di veicoli abbandonati.

Attualmente il corpo di Polizia municipale è composto da 53 persone compreso il comandante Roberto Fabio Cappellini, ma presto sono previsti 4 nuovi arrivi che verranno in aiuto al continuo tour over degli agenti. “Il lavoro delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Municipale è fondamentale per la vita della nostra comunità – sottolinea la sindaca Claudia Pecchioli – Lo vediamo nel lavoro quotidiano, lo abbiamo visto lo scorso mese di marzo, quando Sesto è stata colpita da uno degli eventi più drammatici e complessi che abbiano mai coinvolto Sesto Fiorentino. Quei giorni hanno messo la macchina comunale e tutti noi alla prova, come mai prima di allora: il contributo della Polizia Municipale, insieme alla Protezione civile e alle associazioni, è stato fondamentale in tutte le fasi dell’emergenza, dall’assistenza alla popolazione alla gestione del territorio”.