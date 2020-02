Report Polizia municipale. Incidenti in aumento nel 2019

CALENZANO – In crescita lo scorso anno gli incidenti stradali: 160 quelli registrati dalla Polizia municipale nel 2019 contro i 151 dell’anno precedente. Due sono stati i sinistri mortali (uno sulla Provinciale per Barberino e uno in via di Prato), 81 gli incidenti con lesioni a persone (10 in più dell’anno precedente) e 5 quelli con lesioni gravi. In prevalenza si è trattato di scontri frontali o laterali (38), tamponamenti (31), scontri laterali (32), urti con un ostacolo fisso (15) e 13 investimenti di pedoni, 11 sono state le fuoriuscite o gli sbandamenti dei veicoli e 8 gli scontri frontali. Le strade dove sono stati registrati più sinistri sono state: la provincia 8 (24 incidenti), seguita da via di Prato (22), da via Vittorio Emanuele (15) e da via del Pratignone (12), mentre 8 sono stati i sinistri in via Larga e altrettanti in via Alighieri, 4 in via Puccini e 2 in via Giusti. Tra le cause degli incidenti: la velocità (47), la svolta e il cambio di corsia (32), la precedenza agli incroci (23) e in 6 casi l’omessa precedenza ai pedoni. I dati emergono dal Report annunale della Polizia municipale presentato questa mattina dalla comandante Maria Pia Pelagatti e dal sindaco Riccardo Prestini.

“Come risulta dal report – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – la Polizia Municipale ha svolto un lavoro significativo, considerando la complessità dei servizi che le sono richiesti e i vari settori in cui si trova ad operare. I dati servono all’Amministrazione per pianificare interventi che rendano le nostre strade e il resto del territorio più sicuri. Lo faremo con l’installazione di nuove telecamere, che nel 2020 passeranno da 17 a 45 e con una revisione complessiva della mobilità, tramite il Piano della Mobilità Sostenibile e il Piano Generale del Traffico Urbano”.

Le sanzioni sono state 6628, la maggior parte per divieto di sosta, mancata revisione e mancata assicurazione. Le rilevazioni sono state fatte sia con la semplice attività di controllo, che con i sistemi automatici, ma comunque presidiati e con contestazione immediata, di lettura delle targhe e di misurazione della velocità (targa system e telelaser).

“Purtroppo registriamo un aumento degli incidenti – ha commentato la Comandante della Polizia Municipale Maria Pia Pelagatti –, dato che tra l’altro rispecchia quello nazionale e che è dovuto a comportamenti scorretti da parte degli automobilisti e degli altri utenti della strada. Il nostro impegno quindi sarà concentrato sia sul miglioramento di attraversamenti pedonali, incroci e altre misure di sicurezza, sia su azioni di sensibilizzazione ed educazione sul giusto comportamento da tenere in strada”.

I controlli della Polizia municipale hanno interessato le attività del territorio, nel 2019, il risulato è stato di 12 denunce per infortuni sul lavoro, 61 le relazioni in merito al rispetto della normativa urbanistico-edilizia, ambientale e del commercio. 11 sono le attività di recupero animali e 78 i verbali per abbandono di rifiuti, tramite le immagini delle telecamere a rotazione. I veicoli abbandonati controllati sono stati 71.

Tra le attività della Polizia municipale anche il programma di educazione nelle scuole con i progetti “La valigia delle regole” alla scuola dell’infanzia, con 130 alunni coinvolti e “Vigili per un giorno” alla primaria, con 150 alunni coinvolti. La Polizia Municipale di Calenzano ha inoltre partecipato al progetto “Scuola sicura insieme”, coordinato dalla Prefettura di Firenze, recandosi in alcune scuole dell’infanzia e della primaria della provincia di Firenze e coinvolgendo un totale di 200 alunni.

Il lavoro è stato svolto dal corpo della Polizia municipale composto, nel 2019, da 15 vigili compreso il comandante, gruppo che potrebbe arrivare a 19 grazie ai prossimi concorsi pubblici. Con il 2020 arrivirà per la Polizia municipale anche la nuova sede, “Auspichiamo entro la primavera” ha detto il sindaco e interventi sulla viabilità in particolare sulle strade con più traffico.