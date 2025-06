Rerendum: seggi aperti domani e lunedì

SESTO FIORENTINO – Sono 37690 i sestesi chiamati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per i cinque referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Le donne aventi diritto sono 19847, gli uomini 17843; per 428 giovani si tratterà del primo voto in assoluto. Le elettrici ed elettori fuori sede che hanno chiesto […]

SESTO FIORENTINO – Sono 37690 i sestesi chiamati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per i cinque referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Le donne aventi diritto sono 19847, gli uomini 17843; per 428 giovani si tratterà del primo voto in assoluto. Le elettrici ed elettori fuori sede che hanno chiesto di votare a Sesto sono 53, mentre i sestesi fuori sede che voteranno nei luoghi di studio e lavoro sono 32. Ai seggi lavoreranno 210 scrutatrici, scrutatori, segretarie e segretari e presidenti di seggio. I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi presso la propria sezione muniti di documento di identità e tessera elettorale; il numero e l’ubicazione della sezione sono riportati sulla tessera. Tutte le informazioni e i risultati in tempo reale possono essere consultati dalla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/REFERENDUM2025.