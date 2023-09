Rete Re.a.dy, due iniziative per sensibilizzare sugli stereotipi e le discriminazioni di genere

LASTRA A SIGNA – Due le iniziative per sensibilizzare e promuovere il contrasto alle discriminazioni di genere e per orientamento sessuale. E’ il progetto promosso dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con il Teatro delle Arti e finanziato in parte anche dalla Regione Toscana nell’ambito della Rete Re.a.dy Toscana “Rete nazionale delle pubbliche […]

LASTRA A SIGNA – Due le iniziative per sensibilizzare e promuovere il contrasto alle discriminazioni di genere e per orientamento sessuale. E’ il progetto promosso dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con il Teatro delle Arti e finanziato in parte anche dalla Regione Toscana nell’ambito della Rete Re.a.dy Toscana “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere” di cui il nostro Comune fa parte. Il primo evento si terrà il prossimo 5 ottobre alle 21.30 presso il Teatro delle Arti con il concerto di Choreos – Coro Lgbtqia+ di Firenze diretto da Simone Faraoni. Durante lo spettacolo canzoni di musica pop, canzoni popolari e brani moderni si alterneranno ad elementi narrativi e testimonianze per sostenere l’impegno per l’uguaglianza e la dignità umana.

Il secondo progetto si terrà invece il prossimo 17 dicembre con lo spettacolo pomeridiano per bambini e famiglie “La Valigia”, progetto e testi di Giulia Cavallini ed Enrica Pecchioli, illustrazioni a cura di Maya Boll. Uno spettacolo immersivo che prenderà ispirazione dal laboratorio già svolto nelle primarie di Lastra a Signa sull’abbattimento e il superamento degli stereotipi di genere. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Prosegue il nostro lavoro con la Rete Re.a.dy per promuovere sul territorio una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con questi due progetti vogliamo portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni in ogni genere di contesto in famiglia, nel luogo di lavoro, negli spazi pubblici e purtroppo anche fra le giovani generazioni. I due spettacoli saranno un momento per riflettere sulla parità dei diritti e sull’abbattimento degli stereotipi”.