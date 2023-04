Riaperta l’area per cani di via Pisa

SESTO FIORENTINO – È stata riaperta dopo la bonifica, avvenuta questa mattina, l’area cani di via Pisa. L’intervento ha visto coinvolta la Polizia Municipale, il Servizio di Protezine Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri e La Racchetta. Il sopralluogo è stato realizzato per scongiurare la presenza di altri bocconi sospetti. I bocconi prelevati nei giorni scorsi erano […]

SESTO FIORENTINO – È stata riaperta dopo la bonifica, avvenuta questa mattina, l’area cani di via Pisa. L’intervento ha visto coinvolta la Polizia Municipale, il Servizio di Protezine Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri e La Racchetta. Il sopralluogo è stato realizzato per scongiurare la presenza di altri bocconi sospetti. I bocconi prelevati nei giorni scorsi erano stati prontamente rimossi e inviati ad analizzare da parte del Commissariato di Sesto Fiorentino. Sono nel frattempo arrivati i risultati relativi alle analisi dei bocconi rinvenuti nei mesi precedenti che hanno dato esito negativo, ovvero non contenevano alcuna sostanza nociva. L’area per cani di via Pisa era stata chiusa con un’ordinanza dopo che era stato trovato un boccone sospetto. Una volta chiusa l’area il 10 aprile scorso, il boccone era stato inviato per le analisi di rito.