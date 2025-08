Riapre il campo “Carlo Montano”: per i Cavalieri Union Rugby è una nuova ripartenza

PRATO/SESTO FIORENTINO – Da oggi, 1 agosto, il Comune di Prato ha riconsegnato le chiavi del campo “Carlo Montano” di viale Galilei, dopo un’attesa durata oltre diciannove mesi, ai Cavalieri Union Rugby. “Ci sono stati enormi ritardi sul cantiere – spiegano – dovuti al mancato rispetto dei programmi da parte dell’impresa esecutrice, ma finalmente rientriamo in possesso dello storico impianto pratese. Il nuovo manto sintetico permetterà agli atleti di poter usufruire del terreno di gioco anche in condizioni meteo avverse e garantire un utilizzo continuativo. La stagione sportiva 2024/2025 è stata molto impegnativa sul piano organizzativo e operativo, ma siamo comunque riusciti a concludere i vari campionati appoggiandoci a strutture esterne. A partire dall’agosto 2024 il nuovo Cda ha costantemente monitorato l’evolversi della situazione cercando ogni possibile soluzione per ridare ai tesserati, familiari e supporter uno spazio di gioco in tempi accettabili. Un solido e affiatato gruppo di lavoro composto dal presidente Maurizio Sansone, dal vicepresidente Simone Marioni e dal direttore sportivo Francesco Fusi si è interfacciato con i referenti comunali in molte occasioni così da ottenere questo risultato”.

“E’ un giorno di grande gioia per il nostro movimento, finalmente una notizia che farà rallegrare tutti gli appassionati della palla ovale. Da domani ci riapproprieremo di uno spazio che potrà diventare un punto di ritrovo e di formazione per tanti giovani – sono le parole di Simone Marioni – con l’ente pubblico vi sono stati continui confronti, a volte anche accesi, ma sempre costruttivi e stiamo valutando un programma di ulteriori miglioramenti che verrà definito nelle prossime settimane. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che ci hanno fino a oggi supportato e ci auguriamo possano ancora sostenerci nella stagione 2025/2026 oltre che alla Federazione Italiana Rugby, sempre al nostro fianco in questa lunga avventura”.