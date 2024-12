Riapre il Florence Serial Killer Museum: la psicologia criminale in mostra a Palazzo Lenzoni de’ Medici

FIRENZE – Un museo per raccontare le drammatiche storie dei serial killer più spietati al mondo. È il Florence Serial Killer Museum, uno spazio espositivo di 300 metri quadrati attraverso il quale scoprire la psicologia criminale, le indagini e i casi più famosi che hanno segnato il nostro immaginario collettivo. Nato nel 2006 a Firenze da un idea di Filippo Terzani (espositore) e Luca Pianesi (imprenditore) e precedentemente ubicato in via Cavour, il FSKM riapre i battenti a partire da oggi, venerdì 6 dicembre, presso le cantine di Palazzo Lenzoni de’ Medici, sempre a Firenze. E ospita una collezione inedita di cere artistiche e svela le storie più inquietanti e misteriose della criminologia internazionale. Tra i personaggi “The Joker” James Eagan Holmes, il ragazzo di 24 anni armato di pistola, che entrò in un cinema di una cittadina del Colorado durante la prima del film Batman e uccise a sangue freddo 12 persone e ne ferì altre 50. Albert Fish, il serial killer che è stato d’ispirazione, almeno in parte, per la creazione del personaggio Hannibal Lecter, protagonista di una serie di romanzi dello scrittore Thomas Harris, interpretato poi da Anthony Hopkins nel film “Il silenzio degli innocenti”. E poi ancora John Waine Gacy, tristemente soprannominato il “Killer Clown”, il colombiano Luis Alfredo Garavito, il mostro di Milwaukee Jeffrey Lionel Dahmer e molti altri ancora.

Se gli Stati Uniti detengono il poco invidiabile primato nella triste classifica degli omicidi seriali, raccogliendo da soli il 60% della casistica di serial killer, l’Italia detiene insieme alla Gran Bretagna il secondo posto con poco più del 5% dei casi. Nell’ultimo secolo sono stati identificati e catturati più di 50 assassini, responsabili della morte di oltre 200 innocenti. Per quanto riguarda la distribuzione geografica oltre i 2 terzi dei casi si registrano nel nord del paese, con la Lombardia in testa, ma non vi è sostanziale differenza fra centro e sud Italia. Tra di loro Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio; Antonio Cianci, la cui violenza assassina si indirizzò esclusivamente su uomini in divisa, e Donato Bilancia, che vanta il triste primato di essere l’assassino italiano con il maggior numero di vittime a carico nel minor lasso di tempo: dall’ottobre del 1997 all’aprile del 1998 il killer della Liguria colpì ben 17 volte.

Impossibile non menzionare uno dei più famosi e discussi casi dell’ultimo ventennio: la vicenda del mostro di Firenze. Molto è stato scritto sugli omicidi ma le ipotesi sull’identità del personaggio ancora oggi stentano a trovare risposte certe. Il mistero che avvolge la vicenda del mostro e dei suoi complici ha lasciato aperti interrogativi di cui forse non conosceremo mai la soluzione. Tra le tante storie raccontate dal FSKM, c’è anche quella assai discussa di Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare, da taluni studiosi definito come il padre della moderna criminologia. Personaggio segnato da un controverso percorso accademico, le sue teorie si basavano sul concetto del criminale per nascita, secondo cui l’origine del comportamento criminale sarebbe insita nelle caratteristiche anatomiche del criminale. Solo nell’ultima parte della sua vita prese in considerazione anche i fattori ambientali, educativi e sociali. Certe sue ricerche ispirarono Sigmund Freud e Carl Gustav Jung per alcune teorie della psicoanalisi applicata alla società e a lui va sicuramente il merito di aver tentato un primo approccio sistematico allo studio della criminalità, anche se la maggior parte delle sue teorie risultano oggi destituite di ogni fondamento scientifico. IL FSKM è un’iniziativa di Expo Sin Fronteras, organizzazione nata nel 2005 a seguito di importanti esperienze di collaborazione nella realizzazione di musei di successo come il “Museo della tortura” e il “Museo delle streghe e della tortura” , allo scopo di realizzare attività culturali in cui importanti temi di attualità si avvalgono del supporto di accurate documentazioni storiche.

Sara Coseglia