Ricarica di veicoli elettrici: individuate 17 aree su cui operatori privati potranno installare le postazioni

LASTRA A SIGNA – Energia pulita, sostenibilità ambientale e riduzione dell’inquinamento atmosferico: il Comune di Lastra a Signa porta avanti il percorso per l’installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici sul territorio. Durante l’ultima giunta comunale è stata approvata la convenzione tra Comune e Cet Srl (Società Consortile Energia Toscana) per individuare operatori economici disposti a installare, manutenere e gestire le infrastrutture elettriche e svolgere il servizio di ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico.

In precedenza, infatti, Cet ha indetto un avviso per manifestazioni di interesse per la redazione di un bando di gara per l’affidamento dell’installazione e la gestione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici a uso pubblico al quale il Comune di Lastra a Signa ha subito risposto trasmettendo la propria manifestazione di interesse alla partecipazione all’iniziativa. Successivamente la Società C.E.T. S.c.r.l. ha espletato una gara di accordo quadro per la selezione di operatori economici qualificati disposti a istallare, manutenere e gestire le infrastrutture elettriche e svolgere il servizio di ricarica di veicoli elettrici accessibile al pubblico.

Con la convenzione approvata in giunta si prosegue quindi il percorso già avviato con Cet, definendo le modalità di adesione da parte del Comune di Lastra a Signa al percorso per la individuazione degli operatori economici interessati e maggiormente competitivi: il Comune ha individuato un totale di 17 aree pubbliche dove installare le postazioni di ricarica di veicoli elettrici elaborando una documentazione fotografica delle aree con identificazione cartografica in cui vengono indicati e georeferenziati le postazioni di interesse.

In particolare le aree pubbliche indicate dal Comune sono il parcheggio di piazza Bardini, via XXIV Maggio, il parcheggio di Largo Saint Fons, il parcheggio della fermata ferroviaria di Lastra a Signa, piazza Andrei, il parcheggio all’ingresso della frazione di Porto di mezzo, piazza delle Trecciaiole, piazza Sibilla Aleramo alle Quattro Strade, viale 8 Marzo sempre alle Quattro Strade, piazza Piave a Malmantile, via Lippi a Malmantile, nel parcheggio della zona Belfiore, a Carcheri nel parcheggio nei pressi della scuola materna, in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, sempre a Ginestra nel parcheggio dello stadio, in piazza Don Facibeni a Brucianesi e a Inno nel nuovo parcheggio previsto dal Piano operativo.

“il percorso intrapreso con Cet sarà utile per poter trovare operatori economici disposti a installare colonnine sul nostro territorio, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – fra i nostri obiettivi politico-amministrativi vi è quello di mettere in campo azioni per l’abbattimento del Pm10 e quindi dell’inquinamento atmosferico favorendo una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale. In questa logica si inserisce anche il supporto a quei cittadini che hanno scelto di utilizzare mezzi elettrici, individuando sul nostro territorio aree pubbliche per installare punti di ricarica”.