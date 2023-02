Riconoscere le “truffe” e i raggiri: incontri di Avis all’Auser

SESTO FIORENTINO – Incontri per imparare a riconoscere le “truffe” e i raggiri: sono quelli organizzati dall’Avis di Sesto Fiorentino in collaborazione con Auser Sesto Fiorentino. Gli incontri, iniziati il 1 febbraio, si tengono ogni primo mercoledì del mese nella sede di via Pasolini all’Auser. Ecco il programma dei prossimi appuntamenti: Mercoledì 1 marzo – […]

SESTO FIORENTINO – Incontri per imparare a riconoscere le “truffe” e i raggiri: sono quelli organizzati dall’Avis di Sesto Fiorentino in collaborazione con Auser Sesto Fiorentino. Gli incontri, iniziati il 1 febbraio, si tengono ogni primo mercoledì del mese nella sede di via Pasolini all’Auser.

Ecco il programma dei prossimi appuntamenti:

Mercoledì 1 marzo – “Questo non è (ancora) un paese per donne” la (dis)parità nel terzo millennio. Storia di un percorso di grandi conquiste e di speranze disattese, ma anche di conquiste disattese e grandi speranze. I diritti delle donne oggi in Italia e gli strumenti per la loro tutela. Femminicidio e violenza domestica: una battaglia di cultura.

Mercoledì 5 aprile – “Truffe e raggiri nella rete” tipologie e modelli di comportamento per rendere i propri dispositivi non appetibili. Conoscere le modalità di raggiro in rete e sapere quali aspetti dei nostri profili attirano le attenzioni dei truffatori e criminali del mondo digitale può guidare scelte e impostazioni che rendono i nostri dispositivi non interessanti per loro.

Mercoledì 3 maggio – “Privacy questa sconosciuta” come difendersi dalle intrusioni e furti di dati. Miti, limiti e potenzialità della rete per contrastare il fenomeno delle truffe on-line. Il vero significato della “Privacy” e la norma che la tutela. Come gestire in modo intelligente la diffusione dei propri dati e delle informazioni personali che condividiamo in rete in modo che non diventino porta o leva di accessi indesiderati nella vita privata.

Mercoledì 7 giugno – “Assicurarsi e assicurarsi” Il mondo delle assicurazioni e delle tutele dei contraenti dopo le riforme del 2019. I nuovi diritti di chi stipula un contratto assicurativo. Cosa cercare nel testo di una polizza e come funzionano quelle più diffuse. Rischi e insidie del fai-da-te nei contratti complessi.

Mercoledì 5 luglio – “Difendersi” La protezione personale e le implicazioni della difesa (il)legittima. Le scriminanti del reato. L’articolo del Codice Penale sulla legittima difesa: cosa prevede e come funziona. Esempi e soluzioni.

Nel mese di agosto è prevista una pausa in merito ai temi trattati mentre il 2 agosto, durante l’incontro in programma, si terrà la proiezione di materiali video.

Mercoledì 6 settembre – “Crescere senza bullismo” Esperienze, riferimenti e percorsi di contrasto al fenomeno nel mondo reale e nella rete. Conoscere il bullismo per superare le sue ambiguità e le sue scusanti morali. Il cyber-bullismo e le vittime nella rete: dimensioni e prospettive del fenomeno.

Mercoledì 4 ottobre – “Guida al controllo intuitivo” un nuovo modello di sicurezza stradale attiva. Le nuove responsabilità per lesioni ed omicidio stradale a 7 anni dalla sua introduzione del codice penale. Conoscere le basi di un metodo di osservazione e ragionamento che insegna a vincere la distrazione, aumenta la sicurezza e previene gli incidenti stradali.

Mercoledì 8 novembre – “Arte: sostantivo singolare maschile”, l’artista donna ieri ed oggi. Uno sguardo storico ed obiettivo alla presenza femminile dalla parte del manico del pennello e nelle altre varie forme di arte creativa.

Mercoledì 6 dicembre – “Muro da abbattere”. Le barriere architettoniche e la cultura del rispetto mancato. Il rispetto e la valorizzazione della disabilità come misura della cultura di un popolo. La disabilità nelle varie forme di espressione della cultura. Lo sport nuova frontiera per il superamento di un pregiudizio secolare.