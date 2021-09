Rievocazione etrusca in via Pilade Biondi

SESTO FIORENTINO – Un pomeriggio per bambini e famiglie con attività per conoscere gli Etruschi, antichi abitanti di questo territorio: si terrà sabato 2 ottobre la Rievocazione Etrusca con personaggi in costume realizzata dall’Associazione Antichi Popoli nell’ambito della manifestazioni per la Giornata degli Etruschi. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino con il patrocinio […]

SESTO FIORENTINO – Un pomeriggio per bambini e famiglie con attività per conoscere gli Etruschi, antichi abitanti di questo territorio: si terrà sabato 2 ottobre la Rievocazione Etrusca con personaggi in costume realizzata dall’Associazione Antichi Popoli nell’ambito della manifestazioni per la Giornata degli Etruschi.



L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, era stata rinviata per maltempo lo scorso 19 settembre.

Dalle 16 alle 19, nei giardini di via Pilade Biondi, si terranno una caccia al tesoro etrusca (primo turno ore 16, secondo turno 17,30, max 20 bambini per turno) e laboratori didattici sull’argilla (inizio ore 16,30, prenotazione obbligatoria) e sugli usi e costumi etruschi (partecipazione libera).

Alle 17 sarà offerta una piccola merenda etrusca per tutti i bambini.

Per prenotazioni: prolocosesto@gmail.com.