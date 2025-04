Rifiuti alluvionati, in chiusura le operazioni di rimozione: raccolte da Alia Multiutility 4000 tonnellate di materiale

FIRENZE – Sono in fase di conclusione in tutti i 25 Comuni coinvolti gli interventi straordinari messi in campo da Alia Multiutility per fare fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito la Toscana a metà marzo. L’azienda ha completato praticamente ovunque la rimozione dei materiali alluvionati e la pulizia delle strade e delle piazze che erano state invase dalle acque e dal fango, restituendo […]

FIRENZE – Sono in fase di conclusione in tutti i 25 Comuni coinvolti gli interventi straordinari messi in campo da Alia Multiutility per fare fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito la Toscana a metà marzo. L’azienda ha completato praticamente ovunque la rimozione dei materiali alluvionati e la pulizia delle strade e delle piazze che erano state invase dalle acque e dal fango, restituendo decoro e sicurezza ai territori. Restano da effettuare in poche aree – Scarperia e San Piero, Dicomano, Empoli – gli svuotamenti delle piazzole di accumulo allestite nelle prime ore dell’emergenza.

A partire da sabato 15 marzo, Alia ha operato senza sosta nei Comuni colpiti, con un’intensificazione straordinaria dei servizi. Nei giorni di massimo sforzo sono stati impiegati contemporaneamente fino a 75 operatori e 25 mezzi dotati di braccio meccanico, affiancati da decine di veicoli, spazzatrici e autobotti. Un impegno straordinario, che ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 4.000 tonnellate di materiali alluvionati. In particolare, citando le località più colpite: 1380 tonnellate sono state raccolte a Empoli, oltre 500 tonnellate a Scarperia e San Piero, oltre 450 tonnellate a Calenzano, oltre 350 tonnellate a Sesto Fiorentino, circa 600 tonnellate a Rufina, 170 tonnellate a Campi Bisenzio, circa 70 tonnellate a Dicomano.

Sesto Fiorentino (FI), operatori di Alia addetti al recupero e alla pulizia delle strade dopo l’alluvione dei giorni scorsi 2025 03 17 © Niccolo’ Cambi/Massimo Sestini

“Ancora una volta – ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – la nostra azienda ha saputo dimostrare di essere vicina ai cittadini nei momenti di maggiore difficoltà. Dopo l’alluvione dello scorso anno, siamo di nuovo stati in grado di rispondere con rapidità ed efficacia, attivando risorse straordinarie e mantenendo sempre alta l’attenzione. Di fronte a eventi meteo sempre più imprevedibili e intensi, è fondamentale essere pronti e presenti sui territori. È questo il modello che Alia porta avanti ogni giorno: un servizio pubblico moderno, capace di affrontare le emergenze senza perdere di vista la qualità e la responsabilità verso le comunità che serviamo”.

Le operazioni sono state svolte in stretto raccordo con le amministrazioni locali e la Protezione Civile, per garantire la massima efficacia nella rimozione dei rifiuti e nella pulizia del suolo pubblico. Alia ha assicurato tempestività, flessibilità e presidio costante del territorio, modulando giorno per giorno il numero di risorse impiegate in base all’evolversi della situazione nei vari Comuni. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale operativo, al team di coordinamento interno e alle imprese che hanno collaborato sul campo, lavorando spesso in condizioni difficili, con grande spirito di servizio e senso di responsabilità. Il risultato raggiunto è frutto di un impegno corale, che ha permesso di riportare condizioni di vivibilità nei territori in tempi rapidi, restituendo un segnale concreto di vicinanza alle comunità colpite.

I cittadini che hanno ancora necessità di smaltire materiali danneggiati dall’alluvione possono prenotare il ritiro direttamente dall’area clienti sul sito www.aliaserviziambientali.it oppure contattando il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile). I materiali devono essere conferiti separando, per quanto possibile, i rifiuti urbani da quelli pericolosi e dai rifiuti elettrici ed elettronici. L’esposizione deve avvenire solo a seguito della prenotazione.