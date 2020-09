Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana: venerdì 2 flash mob per dire no al razzismo

CAMPI BISENZIO – Un flash mob per dire no al razzismo. E’ quello organizzato da Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana per venerdì 2 ottobre alle 18.30 in piazza della Resistenza a Campi Bisenzio a cui hanno aderito Anpi Campi Bisenzio, Auser Campi Bisenzio, Campi a Sinistra, Spi Cgil Campi Bisenzio, Pubblica Assistenza Campi, Scuola di […]

CAMPI BISENZIO – Un flash mob per dire no al razzismo. E’ quello organizzato da Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana per venerdì 2 ottobre alle 18.30 in piazza della Resistenza a Campi Bisenzio a cui hanno aderito Anpi Campi Bisenzio, Auser Campi Bisenzio, Campi a Sinistra, Spi Cgil Campi Bisenzio, Pubblica Assistenza Campi, Scuola di Musica Michelangelo Paoli, Associazione Ban Slout Arbi, Circolo Arci Rinascita Campi, Orto Collettivo di Calenzano, Associazione Città Visibili, Comitato pro Saharawi Nadjem El Garhi, Lista Emiliano Fossi, Partito Democratico e Associazione FareCittà. “Tanti, troppi – si legge in una nota – gli episodi tragici di razzismo in un crescendo continuo nel mondo, in Italia e anche qui nel nostro territorio. L’episodio vile e razzista accaduto pochi giorni fa ai danni della nostra concittadina Ruchia merita una risposta forte che riaffermi i sentimenti di accoglienza ed antirazzisti della nostra comunità. Sentiamo quindi il dovere di promuovere questa iniziativa per esprimere solidarietà a Ruchia e al contempo riaffermare che tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica”. Per aderire scrivere una e-mail agli indirizzi [email protected] – [email protected]