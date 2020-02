Rifondazione Comunista: “Quella di oggi è una giornata storica”

FIRENZE – “Il Consiglio di stato seppellisce 15 anni di cattiva politica”. Non usa certo mezze misure il partito della Rifondazione Comunista – Toscana per commentare il no del Consiglio di stato. “Noi fra i pochi nella politica a ricorrere a suo tempo al Tar contro nuovo aeroporto, – si legge in una nota – adesso Giani faccia un passo indietro”.”Il Consiglio di stato, respingendo oggi tutti i ricorsi contro la sentenza del Tar che aveva annullato di fatto tutto l’iter per il nuovo aeroporto di Firenze, ha di fatto messo la parola fine a quest’opera inutile, dannosa e costosissima. E a 10 anni di pervicaci “forzature” per farla a ogni costo. È una giornata storica per la Piana e l’interesse pubblico di tutta la Toscana. Per i comitati e anche per quella parte della politica che questa scellerata scelta hanno combattuto. Noi fra questi, fra i pochi soggetti politici infatti a sottoscrivere a suo tempo il ricorso al Tar. Adesso se tutti coloro che hanno sostenuto non solo l’opportunità ma anche la correttezza di questa scelta avessero un minimo di coerenza dovrebbero farsi da parte. Certamente a destra ma anche nel cosiddetto centro-sinistra”.