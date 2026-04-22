Rifondazione Comunista: “Viabilità fra Signa e Lastra a Signa, servono soluzioni urgenti. Situazione insostenibile”

SIGNA – Nel dibattito in corso sulla situazione della viabilità fra Signa e Lastra a Signa interviene anche Rifondazione Comunista Signa-San Mauro, che chiede “interventi sul ponte fra i due Comuni perché questa è una situazione che deve essere risolta”. “L’eliminazione di una doppia corsia per raggiungere Lastra a Signa da Signa ha creato un […]

SIGNA – Nel dibattito in corso sulla situazione della viabilità fra Signa e Lastra a Signa interviene anche Rifondazione Comunista Signa-San Mauro, che chiede “interventi sul ponte fra i due Comuni perché questa è una situazione che deve essere risolta”. “L’eliminazione di una doppia corsia per raggiungere Lastra a Signa da Signa ha creato un vero e proprio “imbuto”, causando rallentamenti significativi al traffico e disagi per i cittadini di Signa, che si sono giustamente lamentati. Rifondazione Comunista si fa quindi portavoce delle loro preoccupazioni, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione. L’intervento è stato accolto con critiche perché, invece di agevolare la viabilità, ha finito per peggiorarla. Le proteste sono quindi comprensibili e sollevano un punto cruciale: è necessario un ripensamento delle infrastrutture stradali per garantire un flusso di traffico più fluido”.

“Auspichiamo inoltre che l’amministrazione prenda provvedimenti immediati per risolvere una situazione che è insostenibile. È essenziale che si trovi un compromesso che non solo rispetti le esigenze di tutti gli automobilisti, ma soprattutto che riporti efficienza e sicurezza alla circolazione fra i due Comuni. Il miglioramento delle infrastrutture stradali è un obiettivo di primaria importanza per qualsiasi comunità. Tuttavia, ogni intervento deve essere pianificato con attenzione per evitare di creare nuovi problemi mentre si risolvono quelli esistenti. Una gestione più oculata e un dialogo aperto tra amministrazione e cittadini potrebbero portare a soluzioni più efficaci e condivise”.