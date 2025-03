Rilievi della Corte dei Conti, assessore La Placa: “Certificato l’impianto generale dei nostri rendiconti, risultano solidi e sani”

SIGNA – “La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha riconosciuto, in modo evidente e inoppugnabile, l’impianto generale dei rendiconti 2020 e 2021, precisando come i bilanci del Comune di Signa sia sani e in equilibrio. I rilievi resi noti, dei quali faremo tesoro, non pregiudicano l’equilibrio di bilancio e ora, come richiesto, […]

SIGNA – “La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha riconosciuto, in modo evidente e inoppugnabile, l’impianto generale dei rendiconti 2020 e 2021, precisando come i bilanci del Comune di Signa sia sani e in equilibrio. I rilievi resi noti, dei quali faremo tesoro, non pregiudicano l’equilibrio di bilancio e ora, come richiesto, terremo conto delle rideterminazioni effettuate, in occasione della predisposizione del prossimo documento contabile che sarà presentato nelle prossime settimane all’attenzione e al voto del consiglio comunale”: a parlare così è l’assessore al bilancio Federico La Placa, che poi aggiunge: “Con la sua pronuncia la sezione della Corte dei Conti ha effettuato un’analisi dei nostri bilanci, con riferimento alla nostra capacità di indebitamento e agli equilibri di finanza pubblica, e ha pienamente riconosciuto la solidità dei nostri bilanci confermando i risultati di amministrazione registrati con i rendiconti del 2020 e del 2021. Di fatto si è limitata a richiedere una diversa determinazione delle componenti del risultato di amministrazione tra quota vincolata e destinata agli investimenti che, come ben chiarito nella pronuncia, non pregiudica, in nessun modo, gli equilibri di bilancio”.

“La pronuncia, – si legge in una nota – inviata all’attenzione dei consiglieri comunali, era stata annunciata dal sindaco Giampiero Fossi durante l’ultima seduta del consiglio comunale. La nuova ragioniera capo dell’Ente è ora al lavoro per predisporre le rideterminazioni richieste e l’atto arriverà presto all’attenzione del consiglio comunale”. “Sebbene i molti dubbi spesso avanzati dall’opposizione sul livello di indebitamento del nostro ente e sugli equilibri finanziari dei nostri rendiconti – ha concluso l’assessore – merita evidenziare come, questi aspetti, posti al vaglio dell’analisi della Corte dei Conti, non siano stati oggetto di alcun rilievo, testimoniando, così, una volta per tutte, la piena correttezza dei nostri rendiconti. Adesso faremo tesoro dei rilievi esposti così da rendere i nostri documenti contabili sempre più solidi e corretti”.