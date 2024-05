Rimborsi della Regione Toscana per l’alluvione, riscontrate diverse domande da completare

PRATO – Risultano incomplete molte delle documentazioni allegate alle richieste di contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana per i danni subiti nell’alluvione del 2 e 3 novembre 2023: i bonifici sono infatti già partiti, ma in diversi casi è stata ad esempio riscontrata la mancanza dell’Iban bancario su cui accreditare il contributo o altre […]

PRATO – Risultano incomplete molte delle documentazioni allegate alle richieste di contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana per i danni subiti nell’alluvione del 2 e 3 novembre 2023: i bonifici sono infatti già partiti, ma in diversi casi è stata ad esempio riscontrata la mancanza dell’Iban bancario su cui accreditare il contributo o altre carenze che non permettono di procedere con l’effettiva erogazione. Per verificare la correttezza della propria domanda si potrà recuperare il numero di protocollo della richiesta (tramite la pagina web dei “Formulari RT” controllando nuovamente la propria domanda) oppure controllare l’indirizzo mail inserito in fase di compilazione della richiesta e verificare l’eventuale comunicazione da parte della Regione Toscana sul buon esito della procedura o invece sulla necessità di integrare i dati. Per ulteriori informazioni emergenzatoscana2023@regione.toscana.it – https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023