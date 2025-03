Rinascita per Lastra: “Guerra in Palestina, la maggioranza ci ha impedito di leggere e approvare un Ordine del giorno”

LASTRA A SIGNA – “Ci è stato impedito, in consiglio comunale, di leggere e approvare un ordine del giorno sulla guerra in Palestina”: Rinascita per Lastra, tramite il suo consigliere Stefano Giovannini, non ci sta: “Il documento – si legge in una nota – conteneva l’appello peraderire alla manifestazione di sabato 29 marzo in programma […]

aderire alla manifestazione di sabato 29 marzo in programma a Firenze. Negando ciò il presidente del consiglio Milanesi, il sindaco Caporaso e la maggioranza Pd si sono macchiati di un grave atto politico”. Nell’Ordine del giorno Rinascita per Lastra ribadisce l’importanza di “una

mobilitazione generale, in particolare di coloro che hanno rappresentanza politica, sociale e istituzionale. Gridiamo con forza questo dolore, questa sofferenza per un popolo che viene massacrato”. Per poi chiedere che anche il consiglio comunale di Lastra a Signa si adoperi nella denuncia di queste atrocità e si faccia interprete nei confronti del Governo, affinché condanni senza tentennamenti l’azione che Israele sta conducendo contro un intero popolo. Inoltre chiediamo di aderire insieme a tutti coloro che non accettano questo massacro alla manifestazione di sabato 29 marzo a Firenze indetta a da Cgil, Anpi, Arci, Libera, Cospe e tante altre sigle”.