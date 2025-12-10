SESTO FIORENTINO – L’assemblea ordinaria della Pro Loco ha rinnovato il mandato alla presidente Laura Giolli. Presenti all’Assemblea circa 60 soci. Per la carica dei componenti del Consiglio direttivo sono stati votati i seguenti candidati: Marco Baldinotti, Patrizia Braschi, Daniela Careri, Paola Chiarelli, Margherita De Galleani, Daniela Degli Innocenti, Davide Grassi, Paolo Lauro, Chiara Francesca Palmisano, Angela Pietragallo, Dina Righi, Paola Sensi ed Enrico Solito. All’assemblea erano presenti anche il vicesindaco Claudia Pecchioli, l’assessore Jacopo Madau, l’assessore Damiano Sforzi, la presidente del consiglio comunale Serena Sassolini e Massimiliano Kalmeta dell’Ufficio del sindaco.
Rinnovate le cariche della Pro Loco
