Rinnovato il consiglio del Club Panathlon  metropolitano Firenze Medicea per il biennio 2026-2027

LASTRA A SIGNA – Rinnovato il consiglio del Club Panathlon Firenze Medicea per il biennio 2026-2027. Dopo la conferma a presidente di Fabio Cannone, sono state distribuite le deleghe ai consiglieri eletti: Francesco Lonero, vicepresidente, Marika Pollicina segretario, Enrico Minelli cerimoniere, Leonardo Cappellini tesoriere, Roberto Bellocci, Fabrizio Boni, Fabio Niccolai e Gianni Taccetti consiglieri. Serena Raggi invece è stata confermata alla presidenza del Collegio di garanzia statutaria, Ugo Ercoli Past presidente. “Il Panathlon metropolitano – dice Cannone – è molto più di un club: è una comunità di persone unite dalla passione per lo sport e il desiderio di promuovere valori come fair play, lealtà e solidarietà. In questo nuovo capitolo della nostra storia, resta l’impegno a portare avanti questi principi con costanza e determinazione”. Il Club Firenze Medicea ha sede a Lastra a Signa presso l’associazionismo Acli in via Turati e svolge attività in vari Comuni della Città metropolitana di Firenze. Per info e adesioni panathlon.firenzemedicea@gmail.com.