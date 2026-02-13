News

Rinviata la cerimonia di intitolazione della pinetina

SESTO FIORENTINO – È stata rinviata a causa delle previsioni meteo avverse la cerimonia di intitolazione della pinetina di via XXV Aprile programmata per domani, sabato 14 febbraio. La nuova data sarà comunicata successivamente.

