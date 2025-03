“Ripartire dal cielo di Betlemme: una pace desiderata”: nella chiesa dell’Autostrada una mostra fotografica

CAMPI BISENZIO – La chiesa di San Giovanni all’Autostrada del Michelucci ospiterà dall’8 al 22 marzo la mostra dal titolo “Ripartire dal cielo di Betlemme: una pace desiderata”, grazie all’impegno dell’associazione Il viaggio Aps. “L’intento degli organizzatori – afferma Michela Cinquilli, componente del consiglio direttivo – è quello di offrire un momento di riflessione e di sensibilizzazione alla rinascita di una terra, culla della cristianità devastata da scontri di religione e civili. In questo preciso momento storico difficile e convulso, ma anche portatore di elementi positivi mai perdere la speranza”. ”Sarà proprio l’occasione di raccontare l’avventura del restauro della basilica di Betlemme realizzato dalla ditta Piacenti di Prato – aggiunge il presidente dell’associazione, Federico Bonechi – e, insieme ricostruire la storia millenaria di uno dei luoghi più significativi della civiltà cristiana ma anche dell’incontro tra civiltà diverse”. “Fotografie, video, un modello in scala perfetto della chiesa, citazioni scelte – afferma il curatore della mostra, Taisir Hasbun – accompagnano il visitatore nella storia della basilica e nel percorso del restauro, durato dal 2013 al 2020″.

Un racconto che va oltre la storia politica e quella dell’arte, ma che narra, attraverso la voce e le cronache dei pellegrini, la storia della devozione, fatta di riti, di preghiere, di viaggi di fedeli che per secoli hanno visitato la Basilica, accompagnando il visitatore a riscoprirsi egli stesso moderno pellegrino proprio all’interno di una Chiesa quella realizzata dall’Architetto Michelucci, una “tenda” che accoglie il pellegrino in transito, e non la dimora definitiva degli uomini sulla Terra. “I partecipanti riscopriranno i dettagli di un intervento che ha riportato alla luce bellezze nascoste – spiega il presidente della ditta restauratrice, Giammarco Piacenti – prima fra tutte quella del settimo angelo ritrovato sotto l’intonaco, e ha ricevuto il plauso delle tre chiese, cattolica, armena e ortodossa, che da secoli gestiscono la chiesa della natività”.

La mostra realizzata con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e il sostegno di realtà imprenditoriali come Ecouno srl BF Spa presenterà due percorsi espositivi: “Le immagini del restauro della Basilica della Natività”, realizzato dalla ditta Piacenti Spa, e “Immagini di Betlemme”, una raccolta di foto realizzate dal fotografo Nino Ceccatelli e dalla giornalista Sara Bessi. L’inaugurazione si terrà sabato 8 marzo alle 17

alla presenza di autorevoli personalità del mondo religioso e civile, tra cui l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, Fra Matteo Brena, commissario della Terra Santa in Toscana, Giammarco Piacenti, Ceo di Piacenti Spa, Egisto Nino Ceccatelli, etnologo, Brunetto Mazzuoli, Ceo di Ecouno srl, Federico Vecchioni, ad Bf Spa, Federico Bonechi, presidente Il viaggio Aps. In occasione dell’inaugurazione Silvia Budri interpreterà una serie di testi poetici sulla Terra Santa accompagnata dall’arpa celtica di Elisa Malatesti, mentre l’evento sarà coordinato da Michela Cinquilli. Fra gli appuntamenti più significativi il 20 marzo alle 18.30 la Via Crucis con riflessioni poetiche a cura di Guido Orlani, poeta milanese. Il 22 marzo alle 16, invece, Finissage e concerto d’organo del maestro Sergio Militello (compositore, direttore di coro, concertista solista, docente universitario), alla presenza dell’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, e del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri.