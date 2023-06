Ripartono i lavori nella ex Lucciola

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per riprendere i lavori nell’edificio della ex Lucciola. Il recupero della struttura di piazza IV Novembre riparte dopo lo stop imposto nei mesi scorsi dalla risoluzione del contratto di affidamento per difficoltà economiche della ditta appaltatrice. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto-stralcio e dato il via all’iter per […]

SESTO FIORENTINO – Tutto pronto per riprendere i lavori nell’edificio della ex Lucciola. Il recupero della struttura di piazza IV Novembre riparte dopo lo stop imposto nei mesi scorsi dalla risoluzione del contratto di affidamento per difficoltà economiche della ditta appaltatrice. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto-stralcio e dato il via all’iter per procedere ad un nuovo affidamento dei lavori. Nel complesso il progetto conferma tutto l’impianto di quello procedente, sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda il giardino che andrà a costituire un nuovo accesso per il centro. Per lo stabile che si affaccia sulla piazza è previsto il completamento delle coperture e degli intonaci esterni oltre al rifacimento degli interni, la posa in opera dei pavimenti e la realizzazione degli impianti. La nuova sala polivalente è invece pressoché ultimata nella parte strutturale e delle coperture; in questo caso si provvederà, quindi, alla realizzazione delle pareti a copertura e degli impianti e all’installazione di infissi e pompe di calore. Dopo l’apertura dei cantieri ci saranno 255 giorni per il completamento dei lavori. Prima della ripresa dei lavori, saranno necessari anche alcuni interventi preliminari per la rimozione dei rifiuti di cantiere, per l’abbattimento di alcune parti ammalorate e per le verifiche tecniche sul legno, con un costo complessivo intorno ai 40mila euro. Le relative procedure di affidamento sono già state espletate separatamente, così da accelerare il più possibile la riapertura dei cantieri una volta individuata la nuova ditta.

Per i maggiori costi sostenuti, come per tutti i danni derivanti dall’interruzione dei lavori e dai relativi ritardi, l’amministrazione comunale si rivarrà sul precedente affidatario. “Dopo il blocco della fine di fine 2022, non abbiamo mai cessato di lavorare per arrivare il prima possibile ad una ripresa, riuscendo a gestire una situazione di oggettiva difficoltà in tempi contenuti – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Già entro questa settimana apriremo la fase di gara, rimettendo in moto un progetto strategico per il centro e per la nostra azione di governo. Ringrazio i nostri uffici, la cui professionalità ha permesso di superare nel migliore dei modi un passaggio molto complesso dal punto di vista tecnico e procedimentale, svoltosi senza la cooperazione della ditta affidataria precedente”.