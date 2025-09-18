SIGNA – Ripristinata la segnaletica stradale in via dei Colli vecchia, fra via dei Colli e via del Metolo. Segnaletica, verticale e orizzontale, che era già presente sul lato sinistro della strada: il divieto di sosta era già in vigore, solo che adesso è stato reso visibile con il rifacimento delle strisce sull’altro lato. L’unica vera […]

SIGNA – Ripristinata la segnaletica stradale in via dei Colli vecchia, fra via dei Colli e via del Metolo. Segnaletica, verticale e orizzontale, che era già presente sul lato sinistro della strada: il divieto di sosta era già in vigore, solo che adesso è stato reso visibile con il rifacimento delle strisce sull’altro lato. L’unica vera novità è la realizzazione di una area pedonale protetta lungo le abitazioni poste sul lato destro della strada così da garantire anche un migliore passaggio per i mezzi con maggiore ingombro che possono percorrere la strada senza avvicinarsi alle facciate delle abitazioni. “Questo intervento – spiegano dal Comune – rientra in un programma di manutenzione della segnaletica orizzontale che ha visto già effettuare il rifacimento della segnaletica nella vicinanza delle scuole, nella zona industriale e in una parte dell’area di San Mauro”.