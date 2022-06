Ripristino della viabilità in via di Carcheri, martedì 14 giugno nuovo incontro con i cittadini

LASTRA A SIGNA – Martedì 14 giugno alle 17.30 nei pressi del lago Il Chiuso a Inno il sindaco Angela Bagni, l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso, insieme al responsabile del progetto per la Città Metropolitana architetto Riccardo Maurri e all’azienda esecutrice dei lavori, incontreranno i residenti, a circa un mese dall’ultimo incontro avuto per aggiornamenti sull’ultimo stralcio di interventi per il ripristino della frana in via di Carcheri e della viabilità nella zona. Sempre lo stesso giorno, ma alle 18.30, il sindaco e la giunta comunale incontreranno i cittadini al circolo Arci di Carcheri per il fare il punto sui progetti e iniziative dell’amministrazione comunale a metà del secondo mandato.

(Immagine di archivio)