CALENZANO – “Ripudiare la guerra” è il tema dell’incontro del 4 settembre alle 20,30 alla Bottega dell’Allegria di Legri. L’ex magistrato Beniamino Deidda, esperto di diritto costituzionale, partirà dall’art. 11 della Costituzione Italiana per un racconto sul tema della guerra. Parteciperanno all’incontro la vicesindaca Martina Banchelli, rappresentanti della cooperativa Allegria e del gruppo Emergency della piana fiorentina. A seguire andrà in scena lo spettacolo «La storia siamo noi» con Matilde Rosati e Gerardo Francesconi.
“Ripudiare la guerra”: incontro con Beniamino Deidda a Legri
CALENZANO – “Ripudiare la guerra” è il tema dell’incontro del 4 settembre alle 20,30 alla Bottega dell’Allegria di Legri. L’ex magistrato Beniamino Deidda, esperto di diritto costituzionale, partirà dall’art. 11 della Costituzione Italiana per un racconto sul tema della guerra. Parteciperanno all’incontro la vicesindaca Martina Banchelli, rappresentanti della cooperativa Allegria e del gruppo Emergency della piana fiorentina. […]