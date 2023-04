Ripulita via della Torre dopo l’atto vandalico

CALENZANO – È stata pulita via della Torre, la strada pedonale luminescente che collega via Mascagni al borgo di Calenzano Alto. Sabato scorso i volontari della Vab, in accordo con il Comune, hanno provveduto a pulire il manto stradale di un tratto della via, cancellando le scritte fatte con lo spray, che erano apparse circa una settimana fa. La pulizia è […]

CALENZANO – È stata pulita via della Torre, la strada pedonale luminescente che collega via Mascagni al borgo di Calenzano Alto. Sabato scorso i volontari della Vab, in accordo con il Comune, hanno provveduto a pulire il manto stradale di un tratto della via, cancellando le scritte fatte con lo spray, che erano apparse circa una settimana fa. La pulizia è stata fatta con dei prodotti appositi, dopo una consulenza con il fornitore, data la composizione particolare del manto di via della Torre, capace di assorbire la luce di giorno e rifletterla nelle ore notturne.

“La strada luminescente che conduce al nostro Castello – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – è diventata in questi anni un’attrazione e un luogo al quale i cittadini di Calenzano si sono presto affezionati. Per questo ci teniamo a ringraziare per la disponibilità e la rapidità sia il personale della ditta, sia i volontari della Vab che hanno provveduto alla completa ripulitura del manto stradale, restituendo decoro a questo luogo speciale. Per quanto riguarda i responsabili di questo atto vandalico, è in corso la verifica dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze. Ci auguriamo in ogni caso che gli autori del gesto si rendano conto che un danno arrecato a un patrimonio pubblico è un danno arrecato a tutti, anche a loro stessi”.