Rischio idrogeologico, Mazzetti (Forza Italia): “Fare una task force con tecnici e ingegneri” 

CAMPI BISENZIO – “Dobbiamo sviluppare una strategia organica e di lungo periodo contro il rischio idraulico e idrogeologico, a partire dagli organi centrali dello Stato, in ausilio ai territori che sono esposti e spesso privi di risorse e competenze”: a parlare così è Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Secondo i dati Irpet e come confermano le recenti alluvioni, la Toscana è una delle regioni più fragili: il 12% del territorio è esposto a rischio idraulico e sono ben 62.000 gli edifici esposti, anche a causa dell’alta urbanizzazione di alcuni territori, la Piana fiorentina su tutti, e anche le frane sono un problema, come ha dimostrato l’alluvione nell’Alto Mugello. Per favorire la prevenzione, ho proposto – aggiunge – di svolgere un ciclo di audizioni in Commissione ambiente alla Camera invitando tecnici ed esperti della materia: le loro informazioni ed esperienze sul campo di cui il governo ha bisogno per decidere meglio e in modo più incisivo. In tutto questo una parte essenziale è svolta dal settore edile nel suo completo perché l’edilizia di qualità è garanzia di sicurezza e le imprese lo hanno recepito”.