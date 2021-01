Ristoratori, Marras: “Rabbia comprensibile, ma andare contro la legge non è la strada giusta”

FIRENZE – L’assessore al commercio della Toscana Leonardo Marras ritiene che violare la legge ed aprire i ristoranti la sera non sia la strada giusta da percorrere. “Ho letto della campagna per l’apertura serale dei locali, – ha detto – ho approfondito le argomentazioni dei proponenti e i loro propositi, ma non posso appoggiarla: la rabbia e la disperazione di chi opera nel settore della ristorazione sono ben comprensibili, ma non sono tollerabili comportamenti che violano le regole. Non è andando contro la legge che si ottengono risultati”. “Si tratta – aggiunge – dell’iniziativa di alcuni gruppi spontanei che qualcuno ha ritenuto di cavalcare in perfetto stile di strumentale populismo, io non lo farò”. “Io sto con gli imprenditori che rispettano le regole e continuano – conclude – a far sentire la propria voce civilmente per raggiungere l’obiettivo che tutti condividiamo: tornare a far vivere le attività normalmente e poter sostenere chi ha subito perdite nel modo migliore”.