Ristori post alluvione, prorogato al 30 settembre il termine per la rendicontazione

PRATO – E’ stato prorogato fino al 30 settembre il termine per la rendicontazione delle fatture relative alle pratiche del contributo di immediato sostegno alle famiglie stanziato in seguito all’alluvione che nel novembre 2023 colpì il territorio pratese. Tutti i privati cittadini che avevano fatto richiesta di contributo per la prima casa e la cui domanda era stata dichiarata ammissibile potranno, se non lo hanno già fatto, caricare sulla piattaforma di rendicontazione regionale (accedendo alla sezione “Rendicontazione danni privati” con il proprio Spid o Cie o Cns) le fatture e gli scontrini e le ricevute di pagamento/bonifici entro quella data. Il collegio dell’ordine dei geometri di Prato, che fin da subito si è messo a disposizione per aiutare i cittadini a inserire la documentazione fiscale necessaria per ottenere i rimborsi, proseguirà a prestare il proprio servizio. E’ possibile telefonare al numero 338 7571118 per prendere appuntamento con un geometra che assisterà nell’inserimento della documentazione fiscale e il servizio, completamente gratuito, sarà attivo il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18. Per informazioni https://protezionecivile.comune.prato.it/it/alluvione-novembre-2023/pagina4014.html.