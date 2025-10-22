Ritornano gli incontri sulla poesia alla Libreria Rinascita Ubik

SESTO FIORENTINO – Cinque sabati dedicati alla poesia. Tornano alla libreria Rinascita Ubik gli incontri “La poesia come mi pare”. Primo incontro si terrà sabato 25 ottobre con la presentazione di Dino Campana e letture di Chiara Riondino. Sabato 23 novembre sarà la volta di Costantinos Kavafis e letture di Maria Cassi. Gli altri appuntamenti […]



SESTO FIORENTINO – Cinque sabati dedicati alla poesia. Tornano alla libreria Rinascita Ubik gli incontri “La poesia come mi pare”. Primo incontro si terrà sabato 25 ottobre con la presentazione di Dino Campana e letture di Chiara Riondino. Sabato 23 novembre sarà la volta di Costantinos Kavafis e letture di Maria Cassi. Gli altri appuntamenti saranno: il 13 dicembre con la presentazione di Nazim Ikhmet con letture di Letizia Fuochi, il 17 gennaio la presentazione di Cesare Pavese con letture di Daniela Morozzi. È previsto anche un incontro di presentazione su Giorgio Gaber con ltture e canti di Letizia Fuochi. Gli appuntamenti si terranno alle 17. Per prenotazioni: 055.440107.