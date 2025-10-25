News

“Rock e servizi segreti” alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 29 ottobre alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik, per la rassegna “BookEroll. Musica, libri e cultura pop”, Mimmo Franzinelli sarà presente con il libro “Rock e servizi segreti” e dialogherà con Enio Bruschi.


SESTO FIORENTINO – Mercoledì 29 ottobre alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik, per la rassegna “BookEroll. Musica, libri e cultura pop”, Mimmo Franzinelli sarà presente con il libro “Rock e servizi segreti” e dialogherà con Enio Bruschi.