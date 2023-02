Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana: “C’è da cambiare un modello di sviluppo”

FIRENZE – Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana: è stato eletto ieri pomeriggio dall’assemblea generale dell’organizzazione, con il 90% dei voti favorevoli, durante il congresso al PalaCongressi di Firenze, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini. Rossano Rossi succede a Dalida Angelini, che occupava la carica dal 2015. “La Cgil – ha detto Rossi – ha segnato la mia vita, per me è una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità. Ci attende un lavoro difficile ma allo stesso tempo stimolante: c’è da cambiare un modello di sviluppo che ha fallito e che ha costruito un mondo ingiusto, ambientalmente insostenibile e pieno di diseguaglianze, prima di tutto serve la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e impegnarsi per combatterle. Sarà fondamentale valorizzare la voglia e l’entusiasmo dei giovani, così come la passione e l’esperienza dei più grandi. Il tutto nel nome della collegialità, nel solco tracciato da Dalida, ripartendo dal basso, rapportandoci con le nostre controparti, a cui chiediamo un confronto vero, e mobilitandoci con convinzione quando necessario. Insieme, dandoci tutti una mano. Così potremo ottenere risultati”.

“Congratulazioni a Rossano Rossi, nuovo segretario generale della Cgil Toscana. L’augurio, per chi fa il nostro mestiere, non può che essere quello di buon lavoro”: sono le parole del segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce, alla scelta avvenuta ieri, al termine del Congresso regionale, di affidare la guida della Cgil regionale a Rossi. “La Toscana – ha aggiunto Recce – attraversa una situazione difficile: è sostanzialmente ferma, non cresce, non investe, non realizza le infrastrutture attese, mentre le disuguaglianze crescono. Se non vogliamo sprofondare, serve un impegno straordinario per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione, rinsaldare un sistema di welfare che ha perso colpi e salvare così la straordinaria coesione sociale di questa regione. Con Cgil e Uil dovremo lavorare insieme, nella tradizione unitaria della Toscana, per concordare linee di azione che puntino a questi obiettivi”.