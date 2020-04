Rotary Club Bisenzio Le Signe: 300 mascherine per le Suore Passioniste di Signa

SIGNA – Il lockdown e il distanziamento sociale imposti dall’epidemia di Covid-19 “non hanno impedito e – non impediranno – al Rotary di continuare la propria opera al servizio della società, confermando – si legge in una nota – la propria missione di connettere il mondo”. Prosegue quindi, il questo senso, l’impegno del Rotary Club Bisenzio Le Signe che, con un nuovo – ma non ultimo – service a sostegno di questa emergenza sanitaria ha consegnato ieri 300 mascherine chirurgiche al Convento delle Suore Passioniste di Signa, istituzione gravemente e pesantemente colpita da questa epidemia. La presidente Chiara Pagni, il consiglio direttivo e tutti i soci del Club colgono l’occasione “per manifestare ulteriormente la propria vicinanza, affetto e solidarietà alle Sorelle che con il loro impegno e il loro prendersi cura delle persone più deboli rappresentano un punto di riferimento e una eccellenza di Signa. Da qui sono partite le prime Suore che hanno dato vita a tante comunità presenti oggi in tutti i continenti.

Restare a casa e continuare ad operare per il bene della collettività è un imperativo e una necessità; in tal modo, come ha detto il presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney, il nostro tempo avrà un significato ed uno scopo più grande che mai”.