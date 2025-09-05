Rotto un tubo del gas, il ponte in via Santo Stefano chiuso fino a lunedì

CAMPI BISENZIO – A causa di lavori privati sulle tubature che hanno provocato una perdita di gas, il ponte sul Bisenzio in via Santo Stefano è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, per chiudere il ponte e interdire l’area, garantendo la sicurezza […]

CAMPI BISENZIO – A causa di lavori privati sulle tubature che hanno provocato una perdita di gas, il ponte sul Bisenzio in via Santo Stefano è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, per chiudere il ponte e interdire l’area, garantendo la sicurezza dei cittadini. Il ponte resterà interdetto ai veicoli fino a lunedì 8 settembre, mentre sarà sempre garantito il passaggio pedonale. Si invita pertanto la cittadinanza a utilizzare strade alternative. I lavori proseguiranno fino al completo ripristino e alla messa in sicurezza dell’area.