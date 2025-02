Ruba gratta e vinci e sigarette in un negozio di tabacchi: arrestato dalla Polizia

SESTO FIORENTINO – Questa notte, intorno alle 3, le volanti di via Zara sono intervenute a Sesto Fiorentino per la segnalazione di un furto in corso presso una tabaccheria di via Querceto. Arrivati sul posto, gli agenti, dopo avere constatato il danneggiamento del bandone di ingresso all’attività, presumibilmente con una grossa tenaglia, hanno effettuato immediate […]

SESTO FIORENTINO – Questa notte, intorno alle 3, le volanti di via Zara sono intervenute a Sesto Fiorentino per la segnalazione di un furto in corso presso una tabaccheria di via Querceto. Arrivati sul posto, gli agenti, dopo avere constatato il danneggiamento del bandone di ingresso all’attività, presumibilmente con una grossa tenaglia, hanno effettuato immediate ricerche in zona rintracciando il colpevole poco distante. Il 46enne, un cittadino italiano, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga e, una volta raggiunto, ha cercato di divincolarsi opponendo un’accesa resistenza. Con il risultato che due agenti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 5 giorni. Una volta immobilizzato l’uomo, hanno rinvenuto parte della refurtiva, in modo particolare gratta e vinci e, subito dopo, hanno recuperato un sacco di juta marrone che – durante la fuga – il malvivente aveva lasciato cadere a terra. All’interno sono stati ritrovati altri gratta e vinci, circa 157 per un valore totale di 460 euro, diverse monete per un totale di 115 euro e tabacchi per un costo di circa 40 euro. L’uomo, con a carico diversi precedenti anche specifici, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.