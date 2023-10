Ruba merce al supermercato, denunciato dalla Polizia

FIRENZE – Denunciato dalla Polizia un fiorentino di 54 anni, autore di un maxi taccheggio da 230 euro di merce ai danni di un supermercato di Rifredi. L’uomo, ieri mattina, sarebbe riuscito ad uscire dal centro commerciale di piazza Leopoldo con in mano una voluminosa busta piena di merce non pagata. La scena non è […]

FIRENZE – Denunciato dalla Polizia un fiorentino di 54 anni, autore di un maxi taccheggio da 230 euro di merce ai danni di un supermercato di Rifredi. L’uomo, ieri mattina, sarebbe riuscito ad uscire dal centro commerciale di piazza Leopoldo con in mano una voluminosa busta piena di merce non pagata. La scena non è passata inosservata ai vigilantes, che hanno dato subito l’allarme, lanciandosi. con il direttore dell’esercizio, all’inseguimento in auto del fuggitivo, avvistato poi in via Mariti, ad oltre un chilometro di distanza dal supermercato. Gli agenti delle volanti, intervenuti in seguito, hanno recuperato oltre 230 euro di prodotti di vario genere trafugati e denunciato per furto aggravato il 54enne fiorentino-