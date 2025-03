Ruba una targa a Campi ed è senza patente: fermato dalla Municipale a Firenze dopo un inseguimento, oltre 13.000 euro di multa

FIRENZE – Cerca di eludere i controlli a bordo di un Suv con una targa rubata attaccata con biadesivo anche entrando nel parcheggio di un centro commerciale. Ma la Polizia municipale lo ferma e scopre anche che aveva la patente scaduta da dieci anni. Il protagonista di questa vicenda è un cittadino italiano per il quale sono scattate le multe. E lo stesso giorno un agente libero da servizio trova un’auto rubata la notte prima a Calenzano, portando a 28 i veicoli oggetto di furto recuperati dalla Polizia municipale da inizio anno. Tutto è iniziato giovedì mattina. Una pattuglia di motociclisti della Municipale ha notato un veicolo con due persone a bordo aggirarsi con fare sospetto nella zona di via del Gignoro. Gli agenti hanno intimato l’alt ma il conducente del veicolo, anziché fermarsi, ha aumentato la velocità ed è scappato all’interno del parcheggio sotterraneo di un vicino centro commerciale.

Dopo un breve inseguimento tra i vari piani del parcheggio, i due occupanti hanno abbandonato il veicolo, un Suv di medie dimensioni, e sono fuggiti a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce. Alla fine i due, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati intercettati e fermati grazie anche all’ausilio di altre pattuglie arrivate in supporto. Da un controllo è emerso che le targhe del veicolo non erano corrispondenti al numero di telaio e sono risultate rubate a Campi Bisenzio nei giorni precedenti (già restituite al legittimo proprietario). Le targhe erano state incollate con del nastro biadesivo sopra le targhe originali per rendere il mezzo irrintracciabile. Per il Suv è scattato il fermo amministrativo per tre mesi ed è stato affidato alla depositeria giudiziaria. Ma i guai per il conducente non sono finiti qui. È risultato infatti aveva la patente revocata da 10 anni: è stato quindi multato guida senza patente (5.100 euro di sanzione) e per circolazione con targa non propria (per questa violazione sarà la Prefettura a stabilire l’importo che può arrivare fino a un massimo di 8.168 euro).

Sempre giovedì mattina un agente fuori servizio dell’Autoreparto ha notato una Fiat Panda abbandonata in zona Peretola con il lunotto posteriore sfondato e il blocchetto di avviamento forzato. Gli accertamenti effettuati dalla pattuglia di motociclisti giunta sul posto hanno permesso di scoprire che l’auto era stata rubata nella notte a Calenzano e che la proprietaria stava sporgendo querela in quegli istanti. Il veicolo, dopo gli atti di rito, è stato riconsegnato alla proprietaria. Sono 28 i veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari dal personale dell’Autoreparto della Polizia Municipale di Firenze dall’inizio del 2025.