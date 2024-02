Rugby, fine settimana in chiaroscuro per le squadre Under 18 dei Cavalieri Union

PRATO/SESTO FIORENTINO – La prima domenica di febbraio ha visto protagoniste entrambe le squadre Under 18 dei Cavalieri Union, impegnate in trasferta tra Roma e Pontedera. I ragazzi della formazione partecipante al campionato “Titolo” sono usciti sconfitti dal match con le Fiamme Oro. I giovani Cavalieri, infatti, non sono riusciti a imporsi sul forte avversario […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – La prima domenica di febbraio ha visto protagoniste entrambe le squadre Under 18 dei Cavalieri Union, impegnate in trasferta tra Roma e Pontedera. I ragazzi della formazione partecipante al campionato “Titolo” sono usciti sconfitti dal match con le Fiamme Oro. I giovani Cavalieri, infatti, non sono riusciti a imporsi sul forte avversario nonostante una partita giocata su buoni livelli e alla fine il punteggio di 36-24 premia i padroni di casa. In classifica la squadra mantiene l’ottava posizione. Sul campo di viale Europa a Pontedera, invece, è arrivato un brillante successo da parte della squadra Under 18 regionale, capace di battere la capolista con il punteggio di 28-27. Con questa bella affermazione i Cavalieri Union passano al secondo posto a un solo punto di distanza dal Rugby Livorno 1931.

“La sfida con il Bellaria era importante perché ci trovavamo di fronte alla prima in classifica, fin lì ancora imbattuta, – ha spiegato il coach Simone Pagliai – la partita è stata ben giocata nonostante i continui capovolgimenti di fronte e i frequenti cambi di punteggio. La reazione dei ragazzi è stata ottima, hanno superato lo svantaggio, non si sono arresi di fronte alle difficoltà e hanno costruito le premesse per ill calcio piazzato finale che ci ha regalato la vittoria. Da apprezzare c’è soprattutto la voglia di non mollare, un aspetto che ci fa ben sperare per il futuro. Non era facile ripartire dopo la sconfitta di Livorno, ma sul piano mentale siamo stati davvero tenaci. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tanti aspetti, soprattutto sul piano difensivo, ma ci stiamo lavorando con lo staff e sono sicuro che vedremo progressi. Ciò che vorrei sottolineare è la motivazione con cui i ragazzi della squadra regionale affrontano gli impegni, a partire da chi scende in campi dal primo minuto fino a chi entra dalla panchina, si tratta davvero di un gruppo molto coeso”.