Rugby: i Cavalieri Union superano brillantemente l’ostacolo Napoli

PRATO/SESTO FIORENTINO – Quattordicesimo successo stagionale per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, vittoriosi sul campo del Napoli/Afragola per 45-20 nel sedicesimo turno del campionato di serie A girone 3. Al “Villaggio del rugby” è andato in scena un match dominato dai Cavalieri, condotto fin dalle prime battute, esattamente come richiesto dallo staff tecnico. La palla […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Quattordicesimo successo stagionale per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, vittoriosi sul campo del Napoli/Afragola per 45-20 nel sedicesimo turno del campionato di serie A girone 3. Al “Villaggio del rugby” è andato in scena un match dominato dai Cavalieri, condotto fin dalle prime battute, esattamente come richiesto dallo staff tecnico. La palla è rimasta in movimento, il ritmo è stato alto e le combinazioni alla mano hanno consentito di mettere a referto sette mete totali. Il bonus offensivo è stato raggiunto al 28′ minuto del primo tempo in virtù delle quattro mete realizzate. Da quel momento la partita ha preso un indirizzo ben preciso e i ragazzi di coach Chiesa hanno gestito bene l’occupazione territoriale, tenendo lontano i pericoli attraverso la corretta esecuzione del gioco al piede.

Napoli ha giocato una partita molto coraggiosa, rispondendo spesso agli attacchi dei Cavalieri Union e oltrepassando la linea di meta in tre occasioni, sempre grazie alla forza del pacchetto di mischia. All’ottantesimo però il punteggio non ha portato in dote ai padroni di casa il bonus difensivo. Lorenzo Puglia e compagni possono così festeggiare un’affermazione importante, che consente di mantenere il ritmo per la conquista di un posto ai playoff. Domenica 10 marzo la serie A sarà ferma e riprenderà il 17 marzo con la sfida casalinga tra Cavalieri Union e Villa Pamphili. Le note positive per il club però non finiscono qui. La squadra Under 18 ha vinto in trasferta sul campo dell’Unione Rugby Capitolina con il punteggio di 27-24, mentre la Cadetta continua la striscia positiva grazie al sigillo con i Mascalzoni del Canale, battuti 31 a 15 nel quarto turno del campionato di serie C fase promozione. La formazione Under 18 regionale invece non ha giocato a causa dell’impossibilità di raggiungere Prato da parte dei pari età dei Mascalzoni del Canale