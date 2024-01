Rugby, un fine settimana di brillanti successi per i Cavalieri Union

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è concluso un fine settimana di successi per i Cavalieri Union. la prima squadra ha vinto il primo turno del girone di ritorno battendo a domicilio la Rugby Roma Olimpic per 28-44, la squadra Cadetta ha espugnato il difficile campo dell’Olbia Rugby con il punteggio di 14-29, le due squadre Under […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è concluso un fine settimana di successi per i Cavalieri Union. la prima squadra ha vinto il primo turno del girone di ritorno battendo a domicilio la Rugby Roma Olimpic per 28-44, la squadra Cadetta ha espugnato il difficile campo dell’Olbia Rugby con il punteggio di 14-29, le due squadre Under 16 hanno superato rispettivamente il Pesaro e il Carpi per 0-85 e 8-12. Un filotto di vittorie che dona un sorriso a tutto l’ambiente e spinge tutti i ragazzi a fare sempre meglio in vista delle prossime domeniche di rugby. In serie A, presso l’impianto Renato Speziali, è andata in scena una gara divertente, ben impostata dai Cavalieri Union e poi ricucita dalla Rugby Roma Olimpic fino al raggiungimento del bonus difensivo. Alla fine il punteggio di 28-44 consente agli uomini allenati da Alberto Chiesa di mantenere invariato il passo, mettere in archivio l’undicesima affermazione stagionale e conquistare cinque punti in classifica. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 11 febbraio quando al Chersoni di Iolo si giocherà il derby con UR Firenze.

“Non era semplice – ha detto coach Chiesa – vincere sul campo della Rugby Roma. Come con Avezzano siamo partiti alla grande, poi abbiamo concesso qualcosa agli avversari, ma siamo rimasti tutto sommato sempre in controllo della gara. Dobbiamo essere più bravi a registrare l’andamento della partita. Nell’arco degli 80 minuti non dobbiamo rilassarci favorendo le rimonte degli avversari. È successo anche ieri sul parziale di 17-0, ma ritengo sia un aspetto mentale. Tutti i 23 giocatori sono stati schierati e l’impatto della panchina è risultato ancora una volta determinante. Quando impostiamo il nostro ritmo credo che diventi difficile starci dietro. Un applauso a Tommaso Nistri, tornato con grande efficacia in posizione di centro. Siamo contenti di questa trasferta e festeggiamo 5 punti che ci consentono di rimanere in un’ottima posizione per la corsa ai play-off”.