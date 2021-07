Russo (M5S) “Basta sprechi, il Governo deve rescindere i contratti di acquisto degli F-35: siamo bombardati da pandemie e incendi”

SESTO FIORENTINO – “Basta sprechi, il Governo deve rescindere i contratti di acquisto degli F-35 perché i nostri cittadini non sono bombardati da aerei da guerra ma da calamità naturali, pandemie e incendi dolosi che stanno uccidendo i nostri territori e la nostra economia” ad affermarlo in una nota è la consigliera del M5S Flora Russo che ricorda come “dopo l’ultima tragedia ambientale avvenuta in Sardegna ci associamo alle dichiarazioni del Senatore Gianluca Ferrara, vice presidente del gruppo M5S Senato e capogruppo in Commissione Esteri ‘Non abbiamo i Canadiar per spegnere gli incendi in Sardegna, al punto da essere costretti a chiedere che intervengano quelli di altri Paesi europei, mentre continuiamo a spendere miliardi per comprare cacciabombardieri F-35. Tutti i nostri alleati stanno tagliando i piani di acquisto di questi aerei da guerra perché sono tecnologicamente superati, hanno troppi difetti irrecuperabili e costi di gestione insostenibili per le aeronautiche delle superpotenze, figuriamoci per la nostra. Ma noi no, nonostante gli allarmi lanciati dalla Corte dei Conti sui costi eccessivi e le criticità del programma, noi continuiamo imperterriti ad acquistare F-35, tutti i 90 aerei previsti, spendendo circa un miliardo di euro l’anno, anche se non ci servono e non ce li possiamo permettere. Con quel che costa un F-35 ci si comprano quattro Canadair, molto più utili per difendere la vita e le proprietà dei cittadini e il nostro territorio”.

Flora Russo ricorda che circa un anno fa “il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino, approvava all’unanimità una risoluzione in appoggio alla richiesta di moratoria di un anno dell’acquisto di cacciabombardieri F-35 presentata dal senatore Ferrara e sottoscritta da altri 50 senatori per destinare le risorse a investimenti alternativi in risposta alle reali necessità di tutti i cittadini Italiani. Mai come in questo momento risulta inutile e dannoso l’indirizzo di risorse pubbliche per gli armamenti in sfavore del potenziamento della flotta aerea nazionale anti incendio e di protezione civile”.