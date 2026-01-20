S.P. 10 “Di Pietramarina”: interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada in località Il Poggino

CARMIGNANO – A seguito della frana, causata dall’ondata di maltempo del marzo 2025 in località Il Poggino e Camerata, nel Comune di Carmignano, lungo la S.P.10 “Di Pietramarina”, la Provincia ha emesso un’ordinanza per l’esecuzione di interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino e alla stabilizzazione del corpo stradale interessato. Pertanto, da mercoledì 21 a venerdì 23 […]

CARMIGNANO – A seguito della frana, causata dall’ondata di maltempo del marzo 2025 in località Il Poggino e Camerata, nel Comune di Carmignano, lungo la S.P.10 “Di Pietramarina”, la Provincia ha emesso un’ordinanza per l’esecuzione di interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino e alla stabilizzazione del corpo stradale interessato. Pertanto, da mercoledì 21 a venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 17, lungo la S.P. 10 “Di Pietramarina” (al km 2+700) in località Poggino, sarà istituita la sospensione temporanea della circolazione esclusi i mezzi di soccorso. “Il provvedimento – spiegano dalla Provincia – si rende necessario per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza e per agevolare la movimentazione degli operatori e dei mezzi d’opera impegnati nei lavori”.