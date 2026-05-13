Sabato 16 l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale: dieci giorni di eventi per celebrare la riapertura

SIGNA – Sabato 16 maggio l’inaugurazione della rinnovata biblioteca comunale “Boncompagno da Signa”, “un sogno che si realizza, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – finalmente siamo pronti a restituire alla città una biblioteca più grande, più moderna, più viva che mai. E lo facciamo con dieci giorni di eventi, incontri e iniziative che […]

SIGNA – Sabato 16 maggio l’inaugurazione della rinnovata biblioteca comunale “Boncompagno da Signa”, “un sogno che si realizza, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – finalmente siamo pronti a restituire alla città una biblioteca più grande, più moderna, più viva che mai. E lo facciamo con dieci giorni di eventi, incontri e iniziative che trasformeranno la Gimasa in un grande spazio di cultura, socialità e partecipazione”. Oggi una visita in anteprima, che ha permesso di vedere da vicino i nuovi ambienti: spazi raddoppiati, nuove sale studio, aree lettura, emeroteca, sale conferenze, ambienti per bambini e nuovi locali dedicati alle attività formative. “Quando siamo arrivati alla guida della città – ha aggiunto Fossi – ci siamo trovati davanti a una struttura con criticità importanti: mancava la coibentazione, gli impianti erano ormai superati e serviva un intervento radicale. Prima abbiamo trasferito il Museo della paglia per destinare tutto l’edificio alla biblioteca, poi siamo riusciti a ottenere un milione di euro di fondi Pnrr che ci hanno consentito di rifare il tetto, sostituire gli infissi, installare l’impianto fotovoltaico ed efficientare l’intera struttura. Infine il settore manutenzioni del Comune, con tutti gli operai comunali, che ringrazio, ha completato il lavoro all’interno con l’installazione di un’illuminazione moderna, imbiancature, stuccature e l’arrivo dei nuovi arredi”.

Sul piano tecnico è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: “L’intervento realizzato è stato molto importante e ha riguardato l’intero efficientamento energetico dell’edificio, abbiamo lavorato sul rifacimento e l’impermeabilizzazione della copertura, sulla sostituzione degli infissi, sui nuovi impianti climatici e sul restyling esterno dell’immobile. Si tratta di opere fondamentali che consentono oggi di avere un edificio moderno, sostenibile ed efficiente. Questo progetto si inserisce inoltre in una visione più ampia di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini e in prospettiva la biblioteca potrà entrare in collegamento sempre più stretto con Villa Alberti e con gli altri poli culturali del territorio. Il percorso di rilancio della Gimasa proseguirà anche nei prossimi mesi con ulteriori interventi che interesseranno la palestra”.

L’assessore all’istruzione Marcello Quaresima ha invece evidenziato il valore educativo e sociale del progetto: “La nuova biblioteca rappresenta un investimento enorme sul futuro della nostra comunità, finalmente Signa ha spazi studio moderni, accoglienti e funzionali a disposizione degli studenti e di tutti i cittadini. Nei nuovi ambienti trovano spazio anche le attività formative per adulti e i corsi di italiano per stranieri, rafforzando il ruolo inclusivo della struttura. Questa biblioteca, grazie anche all’orario continuato introdotto negli scorsi anni, é e sarà sempre di più un presidio culturale permanente, un luogo aperto alla crescita, alla studio, al confronto”. Gli ambienti della nuova biblioteca sono stati inoltre arricchiti dai quadri donati dall’associazione Operarte, che verranno ufficialmente svelata il giorno dell’inaugurazione insieme ad attività artistiche e dimostrazioni di pittura dal vivo.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, alle 11 cerimonia di inaugurazione, alle 11.30 svelatura dei quadri donati dall’associazione Operarte, mentre per l’intera giornata saranno presenti con stand e attività le associazioni Futura Memoria, Pro Loco Signa, Centro Iniziative Teatrali, Conversatorio, Ludissea, Filarmonica Giuseppe Verdi, docenti e allievi del corso di italiano e i pittori Giampiero Bardazzi, Elettra Nistri, Luca Panoni e Manuela Mussio per attività en plein air. La palestra Uisp sarà aperta dalle 15 alle 23 con sala attrezzi e corsi dimostrativi. Alle 16 presentazione del libro “Ho conosciuto me stesso” con l’autore Marco Gonfia in sala consiliare, alle 17 Cineforum per bambini a cura dell’associazione Short Movie Man Studios, in Salablu, alle 21.15 Fabio Ness – “Rinascita Live” e presentazione del nuovo singolo “Non dimentico”, in Salablu.