Sabato 20 l’inaugurazione della mostra “Vasi d’inganno” al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – “Vasi d’inganno”: è la mostra organizzata dal Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con la Soprintendenza e con il contributo della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che sarà inaugurata sabato 20 dicembre alle 16 presso il Museo archeologico di Gonfienti. “La mostra – si legge in una nota – è resa possibile grazie al supporto della Soprintendenza, che ha messo a disposizione del museo un gruppo di reperti non autentici provenienti da una singola raccolta privata. L’esposizione offre quindi un’occasione unica per osservare le forme e le decorazioni di oggetti che imitano l’antico, stimolando una riflessione sull’arte della falsificazione e sulla sua evoluzione storica”. La mostra è curata dalla direttrice scientifica del museo, Francesca Bertini, e dall’archeologa Ornella Parretti della Fondazione Accademia dei Perseveranti, con la consulenza scientifica di Arianna Vernillo, funzionaria della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato. Sarà visitabile fino al 31 maggio 2026 e rappresenta un’importante occasione per approfondire le tecniche artistiche e l’interesse per l’antico che ha caratterizzato diverse epoche storiche. Per informazioni e prenotazioni info@museogonfienti.it.