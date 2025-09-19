Sabato 20 settembre il Sesto Rugby organizza la tradizionale festa di inizio stagione

SESTO FIORENTINO – Una giornata consueta ma che si rinnova di anno in anno con un appuntamento sempre più coinvolgente, pensato con un doppio obiettivo: riavviare nel migliore dei modi la grande tradizione di convivialità e condivisione del nostro club e avvicinare nuovi atleti e nuove atlete alla disciplina della palla ovale. L’appuntamento è alle […]

SESTO FIORENTINO – Una giornata consueta ma che si rinnova di anno in anno con un appuntamento sempre più coinvolgente, pensato con un doppio obiettivo: riavviare nel migliore dei modi la grande tradizione di convivialità e condivisione del nostro club e avvicinare nuovi atleti e nuove atlete alla disciplina della palla ovale. L’appuntamento è alle 15 di domani, sabato 20 settembre, quando apriranno i battenti le porte del campo di via della Quercia. Poco dopo bambini e bambine fino ai 13 anni in campo per un’ora e mezza di puro divertimento. Alle 17 tutti nello spazio attrezzato per il terzo tempo per una mega-merenda per grandi e piccini. Sarà quindi il momento per la Under 14 di prendersi il palcoscenico, con una gara dimostrativa interna. Alle 18, invece, sarà il momento delle ragazze di scendere in campo per un intenso allenamento di una rappresentativa toscana giovanile (Under 14/Under 16). Per finire in bellezza, dalle 18.30 un bel torneo di touch rugby tra passato, presente e futuro del Sesto Rugby. Con l’occasione di festeggiare i 40 anni di carriera da allenatore Minirugby di coach Marco Bartoloni, scendono in campo una serie di mini-selezioni delle varie generazioni passate per i suoi insegnamenti. A seguire premiazione. Durante il corso della manifestazione sarà presentata la nuova maglia della stagione sportiva 2025/2026 Per tutta la durata della manifestazione club house aperta: birra, panini, patatine e tanto altro, all’insegna dello stare insieme.