Sabato 22 le premiazioni del concorso letterario “CiviCa”

CALENZANO Si terrà sabato 22 novembre alle 17 alla Biblioteca il pomeriggio di premiazioni del concorso letterario CiviCa. Hanno partecipato al concorso 249 aspiranti scrittori, provenienti da tutta Italia, con ben il 44% degli iscritti provenienti da fuori Toscana. Sono previsti i saluti di Martina Banchelli, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Calenzano e gli interventi di Barbara Papi, presidente dell’associazione Amici di CiviCa, di Emilio Aurilia presidente della Giuria e di Ilaria Nocentini, presidente della Giuria della sezione under 18. Per la sezione Poesia sono 244 le opere in concorso con 94 partecipanti. Questi sono, in ordine alfabetico, i dieci finalisti: Giancarlo Boldrini, Giovanni Bottaro, Ida Cecchi, Martina Chieffo, Luisa Patta, Antonio Rauso, Beppi Repetto, Lorena Rocchi, Fabrizio Rotoni, Piera Toppi. Per la sezione Racconto breve ci sono 102 partecipanti e la Giuria ha scelto questi finalisti: Roberta Bencini, Claudio Bezzi, Mattia Bragadini, Riccardo Di Leva, Franco Frola, Mattia Gallo, Sara Guasti, Stefano Lucarelli, Umberto Mormile, Marcello Nucciarelli. Infine, 53 ragazze e ragazzi hanno partecipato alla sezione Under 18. I nominativi dei dieci in finale: Matilde Barone, Lorenzo Cammelli, Emanuele D’Addario, Elena Dell’Utri, Costanza Ranucci, Marta Reder, Jamie Denise Sincioco, Greta Vaccai, Sam Venturi, Sara Zogu.