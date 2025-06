Sabato 28 e domenica 29 giugno a Lastra a Signa torna il Caruso Wine&Food Summer Festival 

LASTRA A SIGNA – Attese 35 aziende produttrici artigianali di vino e food da tutta Italia all’ottava edizione di Caruso Wine&Food Summer Festival promossa dall’Associazione Villa Caruso con Firenze Spettacolo e Promowine, e il patrocinio del Comune di Lastra a Signa che si terrà il 28 e 29 giugno a Villa Caruso Bellosguardo. Con un occhio di riguardo a realtà artigianali e familiari provenienti da tutta Italia: Piemonte, Umbria, Marche e naturalmente la Toscana ben rappresentata nelle sue Doc, Docg e Igt e tipologie, rossi, bianchi, rosati e bollicine. Caruso Wine & Food Summer Festival si svolge per la parte assaggi e mercatino nelle sale e saloni, al chiuso, per cui l’evento è assicurato anche in caso di maltempo. Nel giardino invece le offerte gastronomiche dell’area ristoro per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna. Tra le eccellenze gastronomiche specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci, per merende e cene open air.

“Una due giorni di degustazioni ed eventi – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – con alcune delle migliori realtà e aziende italiane artigianali e familiari. Il vino è una elle nostre tipicità territoriali che vogliamo valorizzare e far conoscere e con questo evento celebriamo il prodotto e il settore, ospitando anche alcune aziende lastrigiane. Vi aspettiamo numerosi per visitare la manifestazione, interloquire con gli operatori e a allo stesso tempo godere della bellezza e del fascino di questa antica dimora”. “Siamo all’ottava edizione della manifestazione – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Villa Caruso Stefano Calistri – che negli anni si sta arricchendo di contenuti e della presenza di aziende qualificate, provenienti da più regioni d’Italia e con un prodotto di alta qualità, rappresentativo dei territori di provenienza. Ringraziamo la Misericordia di Malmantile, la Misericordia Lastra a Signa e Scandicci e l’Associazione ANC Le Signe per il supporto che daranno alla manifestazione”.